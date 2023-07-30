Ученый объяснил явление метеорита‑бумеранга

Обнаружение метеорита, отколовшегося от Земли и вернувшегося на планету, — уникальное событие, но оно не противоречит законам физики, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Ученые из Экс-Марсельского университета во Франции сообщили об обнаружении первого метеорита-бумеранга, который откололся от Земли при столкновении с астероидом, провел какое-то время в космосе, а затем упал обратно.

«Скорее всего, конечно, мы близки к тому, что это правда, учитывая авторитет ученых. Противоречий здесь нет, как с какими-нибудь гуманоидами», — сказал РИА Новости Эйсмонт.

По его словам, в принципе, траектории метеорных потоков выглядят так, как будто метеориты должны каждый день бомбардировать Землю. Но они почти все сгорают в атмосфере и не могут долететь до поверхности Земли, уточнил Эйсмонт. Известны случаи, когда к нам прилетали астероиды с Марса, добавил он.

Метеорит-бумеранг NWA 13188 был обнаружен в пустыне Сахара. Его анализ показал, что он был выброшен в космос в результате столкновения с астероидом около десяти тысяч лет назад, а затем вновь упал на Землю.