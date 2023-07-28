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Япония запретила экспорт в Россию авто с мощными двигателями

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство Японии запретило поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра и с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовиков, сообщил глава Минэкономики страны Ясуоти Нисимура.

«Ограничения вступят в силу 9 августа», — цитирует ТАСС Нисимуру.

Япония в первой половине 2023 года нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году на поставки в РФ подержанных машин пришлось 26% от общего экспорта подобной продукции из страны. Местные СМИ также сообщали, что в прошлом году в РФ было направлено порядка 200 тысяч подержанных автомобилей.

В июне Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций запретил поставки в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов.

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ant888on

А в России между тем мука и мучные продукты как всегда подорожают

rumatam

ага им за дарма для имиджа, а нам цены вверх...........

masiki

ну так больше никуда не вхож ))) народ собирает мобикам со своих кровных и заработанных а этот раздает...

Alhazred

Иди таблетку от глупости прими. Неликвид. С чего вдруг, если та же Северная Корея их сама производит.