Япония запретила экспорт в Россию авто с мощными двигателями

Правительство Японии запретило поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра и с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовиков, сообщил глава Минэкономики страны Ясуоти Нисимура.

«Ограничения вступят в силу 9 августа», — цитирует ТАСС Нисимуру.

Япония в первой половине 2023 года нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году на поставки в РФ подержанных машин пришлось 26% от общего экспорта подобной продукции из страны. Местные СМИ также сообщали, что в прошлом году в РФ было направлено порядка 200 тысяч подержанных автомобилей.

В июне Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций запретил поставки в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов.