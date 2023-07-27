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Обвиняемый в убийстве тревел-блогер Гомзяков оправдан в третий раз

Источник:
Sibnet.ru
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Суд присяжных в Новосибирске в третий раз оправдал тревел-блогера Анатолия Гомзякова, обвиняемого в убийстве знакомого по социальным сетям.

«Коллегия присяжных заседателей оправдала обвиняемого за отсутствием события преступления», — сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В апреле 2020 года под окнами дома в Ленинском районе Новосибирска было обнаружено тело мужчины. По версии следствия, именно Гомзяков избил его и выбросил из окна.

По версии обвиняемого, он выпивал со знакомым в его квартире, затем уснул, а проснувшись, не обнаружил хозяина и ушел домой. Защита Гомзякова наставила, что он при своих габаритах не мог выкинуть из окна человека на 20 килограммов тяжелее себя на расстояние на шесть метров, тело находилось под окнами соседней квартиры, соседи не были своевременно опрошены.

Коллегия присяжных признала Гомзякова невиновным в мае 2022 года. Приговор был отменен в сентябре прошлого года. В ноябре был вынесен повторный оправдательный приговор.

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