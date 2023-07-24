Останки героя-разведчика Кузнецова пытались украсть во Львове

Неизвестные во Львове попытались украсть останки легендарного советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, сообщил мэр города Андрей Садовой.
«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция», — написал Садовой в своем телеграм-канале.
По его словам, Львову Кузнецов «не нужен, но просто так не отдадим».
Николай Кузнецов — советский разведчик. Член разведывательно-диверсионного отряда «Победители». Этот отряд действовал в 1942-1944 годах на территории Западной Украины. Кузнецов лично ликвидировал 11 немецких генералов и высокопоставленных чиновников немецкой оккупационной администрации.
Кузнецов погиб в марте 1944 года, подорвав себя гранатой. Его останки перезахоронили во Львове на холме Славы. В 2020 году Россия предложила передать останки легендарного разведчика, но власти Львова ей отказали.