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Останки героя-разведчика Кузнецова пытались украсть во Львове

Источник:
Sibnet.ru
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Захоронение советского разведчичка Николая Кузнецова
Захоронение советского разведчичка Николая Кузнецова
Фото: © Андрій Садовий/Telegram

Неизвестные во Львове попытались украсть останки легендарного советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция», — написал Садовой в своем телеграм-канале.

По его словам, Львову Кузнецов «не нужен, но просто так не отдадим».

Николай Кузнецов — советский разведчик. Член разведывательно-диверсионного отряда «Победители». Этот отряд действовал в 1942-1944 годах на территории Западной Украины. Кузнецов лично ликвидировал 11 немецких генералов и высокопоставленных чиновников немецкой оккупационной администрации.

Кузнецов погиб в марте 1944 года, подорвав себя гранатой. Его останки перезахоронили во Львове на холме Славы. В 2020 году Россия предложила передать останки легендарного разведчика, но власти Львова ей отказали.

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