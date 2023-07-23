Компания Илона Маска Neuralink разработает протезы конечностей, управляемыми датчиками, вживленными в мозг человека.

Создать такие протезы позволят технология передачи сигнала от мозга компьютеру и опыт создания человекоподобного робота Optimus от Tesla. «Роботизированные руки или ноги будут не хуже биологических, а в перспективе и лучше», — цитирует ТАСС Маска.

«Мы верим, что мы можем фактически создать кибертело с невероятными возможностями», — уверен предприниматель.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года. Он занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг.

По мнению Маска, подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.