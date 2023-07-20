Wildberries запустил продажу туров

Wildberries запустил на своей площадке сервис для туристов — в нем можно купить пакетные туры, включающие перелет, проживание и трансфер. Также можно забронировать отели, гостиницы и хостелы в России и за рубежом, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас на платформе Wildberries Travel представлены предложения от туристических агентств и агрегаторов, в будущем планируется сотрудничество с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми в сфере туризма.

В данный момент на сайте крупнейшего российского ретейлера представлено около 2 миллионов различных предложений в разных ценовых категориях. Оплатить бронирование можно онлайн через платформу Wildberries.

С помощь Wildberries Travel также можно найти дешевые билеты на самолет, поезд, междугородние автобусы, построить сложный маршрут с комбинированием разных видов транспорта.