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Wildberries запустил продажу туров

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries запустил на своей площадке сервис для туристов — в нем можно купить пакетные туры, включающие перелет, проживание и трансфер. Также можно забронировать отели, гостиницы и хостелы в России и за рубежом, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас на платформе Wildberries Travel представлены предложения от туристических агентств и агрегаторов, в будущем планируется сотрудничество с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми в сфере туризма.

В данный момент на сайте крупнейшего российского ретейлера представлено около 2 миллионов различных предложений в разных ценовых категориях. Оплатить бронирование можно онлайн через платформу Wildberries.

С помощь Wildberries Travel также можно найти дешевые билеты на самолет, поезд, междугородние автобусы, построить сложный маршрут с комбинированием разных видов транспорта.

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Экономика #Торговля #Туризм
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MuCbE

Да куда там этот глава генштаба прет. Сейчас ципсо налетит и объяснит что ВСУ на пердёжной тяге Крым...

physx

Никогда такого не было и вот опять, чтоб они делали без России?)

Alhazred

Ой как все запущено. Я понимаю, что английский ты не знаешь, но субтитры то можно осилить? )))

mosquito__2010

Постепенный слив Украины Западом с огромным количеством бессмысленных жертв был предначертан ещё в ноябре...