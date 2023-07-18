Новая реформа ОСАГО: запчасти получат вторую жизнь

Власти разрешат использовать в ремонте по ОСАГО бывшие в употреблении запчасти. Также планируется увеличить сроки ремонта по с 30 до 45 дней. Чем рискуют водители?

Сейчас использование бывших в употреблении запчастей в ремонте по ОСАГО допускается, но только при согласии на это клиента. Владелец авто имеет право требовать установки новой детали, однако из-за проблем с поставками сроки ожидания обычно превышают отпущенные на ремонт по закону 30 дней.

Почему нужна реформа

Страховые компании больше года просят власти разрешить им использовать подержанные запчасти при ремонте по ОСАГО. Дефицит деталей из-за логистических проблем уже привел к росту их стоимости и удорожанию обязательного страхования. По оценке Росстата, по итогам 2022 года полисы ОСАГО подорожали сразу на 38,1%.

При этом даже с учетом возросшей цены полисов страховых выплат зачастую не хватает на полноценный ремонт. Сервисы неохотно работают со страховыми компаниями по ОСАГО, а сами страховщики вместо направления на ремонт стараются добиться от пострадавшего клиента согласия на денежную выплату. Ремонт по ОСАГО проводится только в 5–6% случаев.

Реформа будет постепенной, уточнил «Известиям» зампредседателя Центробанка Филипп Габуния. Начать предполагается с использования запчастей, которые не оказывают влияния на безопасность, но часто подвергаются повреждениям в ДТП — в этом списке крылья, бамперы, капоты, фары.

Российский союз автостраховщиков уже готовит перечень таких компонентов. Кроме этого, страховщики пропишут подробный регламент применения подержанных комплектующих — в документе укажут, какие запчасти можно восстанавливать и использовать повторно, а какие нельзя.

В законопроекте, который готовит Совет Федерации, также предлагается увеличить предельный срок ремонта до 45 дней. Участники рынка отмечают, что если раньше среднее время доставки деталей составляло 15–21 день, сейчас оно увеличилось до 30–40 суток.

В прошлом году выросло число исков со стороны клиентов, которые, зная, что ремонт автомобиля в течение 30 дней невозможен, обращались в суд и требовали компенсацию помимо возмещения ущерба. Корректировка срока защитит страховые компании от дополнительных расходов.

Какие есть риски

Снятие запрета на использование в ремонте по ОСАГО старых автозапчастей может ухудшить безопасность на дорогах — весной прошлого года Центробанк прогнозировал, что в результате реформы вырастет число ДТП.

Сейчас в России фактически нет законов, регулирующих оборот подержанных запчастей, они не подлежат сертификации. Государству предстоит создать систему дополнительных гарантий качества восстановленных запчастей, но ее эффективность пока под вопросом.

В результате есть риск, что автомобили будут легально ремонтироваться б/у деталями, что в конечном итоге скажется не только на качестве, но и на безопасности.

В ходе обсуждения законопроекта в Совете Федерации эксперты также высказывали опасение, что повышенный спрос на подержанные запчасти спровоцирует рост угонов автомобилей с их последующим разбором, писал «Интерфакс».

Впрочем, отказ от реформы также приведет к негативным последствиям — страховщики продолжат повышать стоимость страховых полисов, чтобы компенсировать нехватку средств на новые запчасти, а владельцы авто будут ждать ремонта по ОСАГО месяцами.