Банк России выпустил памятную монету с Цоем

Банк России во вторник, 18 июля, выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя», сообщила пресс-служба банка.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, имеются надписи: «Российская федерация», «Банк России», номинал монеты: «3 рубля», дата: «2023 год», обозначение металла по Периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени. Слева по окружности — рельефная надпись: «Виктор Цой», внизу в две строки — годы жизни: «1962» и «1990».

Тираж монеты — 5 тысяч штук. Монета является законным средством наличного платежа.