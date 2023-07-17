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Опубликовано фото галактики UGC 11860 после взрыва сверхновой

Источник:
Sibnet.ru
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NASA опубликовало фото спиральной галактики UGC 11860, сделанное космическим телескопом Hubble после взрыва сверхновой.

галактика UGC 11860
галактика UGC 11860
Фото: © NASA

Галактика UGC 11860 находится в 184 миллионах световых лет от Земли в созвездии Пегаса, она отдаленно похожа на Млечный путь — у нее есть рукава, исходящие из яркого ядра и свивающиеся в спиралеобразную структуру.

Из снимка следует, что UGC 11860 пережила невообразимо мощный звездный взрыв без серьезных последствий. Она находится в стабильном состоянии и продолжает дрейфовать в космосе.

В процессе образования сверхновой звезда эффектно взрывается, выбрасывая в окружающее пространство огромное количество материи и формируя расширяющиеся оболочки из газа и пыли.

Высокоэнергетические процессы при взрыве отвечают за формирование разнообразных химических элементов, от кремния до никеля. Исследование сверхновых позволяет ученым лучше понимать происхождение многих химических элементов на Земле.

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