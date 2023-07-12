НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Ж/д полотна рискуют деформироваться в Сибири на жаре

Источник:
Sibnet.ru
313 1
Поезд
Фото: © Sibnet.ru

Опасность деформации железнодорожного полотна возникает из-за высокой температуры воздуха в Новосибирской, омской и Томской областях, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Специалисты также предупреждают о возможных инцидентах и происшествиях, связанных с отключением холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций. Подобные ЧС могут возникнуть также в Омской, Томской областях.

На неделе температура по Новосибирской области и в соседних регионах будет повышаться до 39 градусов, осадки прекратятся. 

Значения выше 40 градусов в прогнозе для Новосибирской области не фигурируют. Но синоптики не исключают, что такие отметки могут зафиксировать 14 июля — в самый пик жары.

Еще по теме
Девочка 11 лет родила ребенка в Новосибирской области
Количество вакансий в Сибири резко увеличилось
Только у 42% новосибирцев сокращенный рабочий день по пятницам
Плюсы и минусы самозанятости: реальные истории
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Томск #Омск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Сериал «Сын»: детектив о материнской любви
09.07.2023 10:04
Вентура Салимбени, «Прославление таинства Евхаристии»
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
08.07.2023 06:01
info.sibnet.ru
«Пищеблок 2»: как победить жажду крови
07.07.2023 10:23
Wink
Кино всегда с собой: почему Wink лучший вариант для дачи
04.07.2023 11:14
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?

Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.