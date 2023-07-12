Ж/д полотна рискуют деформироваться в Сибири на жаре

Опасность деформации железнодорожного полотна возникает из-за высокой температуры воздуха в Новосибирской, омской и Томской областях, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Специалисты также предупреждают о возможных инцидентах и происшествиях, связанных с отключением холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха и электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций. Подобные ЧС могут возникнуть также в Омской, Томской областях.

На неделе температура по Новосибирской области и в соседних регионах будет повышаться до 39 градусов, осадки прекратятся.

Значения выше 40 градусов в прогнозе для Новосибирской области не фигурируют. Но синоптики не исключают, что такие отметки могут зафиксировать 14 июля — в самый пик жары.