Количество вакансий в Сибири резко увеличилось

Спрос на персонал в Новосибирской области в июне 2023 года по сравнению с прошлым годом вырос на 54%, сообщает служба исследований hh.ru.

Наиболее динамичный рост числа вакансий в регионах Сибири продемонстрировала Новосибирская область, а также Омская область и Кузбасс. Другие регионы также показали увеличение числа вакансий, но в меньшей степени: Алтайский край, Томская и Иркутская области, Красноярский край.

Кроме того, активность работодателей в этом году растет с каждым месяцем. В июне число вакансий в Новосибирской области по сравнению с маем выросло на 8%, а в Сибири и в целом по стране — на 9%.

Наиболее заметный рост спроса на персонал в Новосибирской области за год наблюдается в следующих сферах: HR-специалисты, административный персонал, специалисты по страхованию, рабочий персонал, специалисты из автомобильного бизнеса, менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов, кадры из сферы розничной торговли, бухгалтеры и юристы.