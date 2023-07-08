Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло под Иркутском

Автомобиль Nissan Pathfinder столкнулся с рейсовым автобусом на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. В результате ДТП два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба регионального МВД.

На месте скончались 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка кроссовера, еще трем пассажирам иномарки потребовалась медицинская помощь, отмечается в сообщении.

В момент ДТП в рейсовом автобусе находились 47 пассажиров и три водителя, один из которых был госпитализирован. Пострадавших, среди которых также была 14-летняя девочка, доставили в Алзамайскую участковую больницу.

Сотрудники ГИБДД и прокуратуры Иркутской области проводят проверку и устанавливают причины ДТП.