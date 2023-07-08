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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы 518-го батальона 1-й элитной бригады спецназначения ВСУ сняли собственную гибель в ходе атаки на опорный пункт. Видео с нашлемной камеры украинского солдата стало трофеем российских войск.

На опубликованных телеграм-каналом «Военкоры Русской Весны» кадрах шестеро украинских спецназовцев заходят в окопы, вскоре с ними завязывают ближний стрелковый бой российские бойцы. Один за других солдаты ВСУ погибают.

Вскоре боец, снимавший видео, получает ранение. Он пытается покинуть поле боя, однако его настигает пуля. В финале слышны голоса украинских спецназовцев, которые просят прекратить огонь.

Ожесточенные бои идут в лесах под Кременной уже несколько месяцев. Российские подразделения постепенно выдавливают противника из укрепленных позиций.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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