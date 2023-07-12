Почему страдание стало выбором россиян

Страдающий человек считается нормальным — он имеет привязанности, совесть, чувствительность к окружающему. Но при этом страдающих нередко называют безвольными тряпками. Тогда в чем суть страданий, как правильно переживать трудные времена и утешать тех, кому плохо?

«Мы сами, осознанно или нет, принимаем решение, делать нам из ситуации... страдание или преодолевать, двигаться дальше, пережив этот опыт», — сказал в интервью «Лента.ру» президент ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, психотерапевт Дмитрий Ковпак.

Россияне считаются очень страдающими людьми. Получается, к этому есть какая-то национальная тяга. По словам эксперта, национальные традиции, общественные негласные правила, действительно тому виной. Но не только.

Выбрал страдание

С точки зрения морали и нравственности, страдающий человек в России — самый нормальный, он имеет совесть, эмоции, чувствительность к проблемам, миру. Но с другой стороны, в общественном сознании страдания — слабоволие, такому человеку говорят, что не надо быть тряпкой и распускать нюни.

«Здесь внешний парадокс, но внутренняя сцепка — все страдают, и ты из этого для себя преференции не делай. Кому сейчас легко? Всем тяжело, а раз все страдают, почему ты ищешь для себя особого отношения», — пояснил психотерапевт.

Это обесценивание — страдания не должны мешать долгу. «При этом запрет на чувства — негласный. Это нигде в правилах прямо не указано, но чувства считаются неправильными, стыдными, неприличными», — уточнил Ковпак.

И в результате человеку становится тяжело вдвойне — у него есть проблема, но он не может ей поделиться. При этом не только с окружающими, но иногда и с собой — у него может выработаться запрет на осознание своих чувств.

Это может привести к телесным реакциям: физическое и мышечное напряжение, скачки давления, язвенная болезнь, психосоматические проявления и десятки других.

Круг страдания и как помочь

Не все понимают, как сочувствовать горю человеку. И многие советы оказываются лишними или даже ухудшают положение.

Страдающему нужно признание, что его чувства существуют, что он имеет на них право. Не надо пытаться их быстро прогнать или делать вид, что их нет. Нельзя судить — адекватны ли эти чувства обстоятельствам, потому что в моменте человек нуждается в том, чтобы его не обесценивали и тем более не ругали.

А если человеку говорить, чтобы он «пошел дальше и забыл», это может причинять ему боль, потому что он сталкивается с непониманием.

#Здоровье Где предел человеческой выносливости

Вместо поддержки и сопереживания человек получает дополнительные требования: «Не время расстраиваться, давай что-то делай». Ему надо не только с психологической травмой или даже физической проблемой справляться, а еще соответствовать ожиданиям других людей, в том числе значимых.

Это приводит к ощущению себя неполноценным, некомпетентным, неспособным. Не только к низкой самооценке, но и к искривленной «я-концепции», когда человек плохого мнения о себе, перестает верить в себя и поэтому опускает руки. Круг замыкается.

И такая проблема часто формируется еще в детстве.

Как родители учат детей страдать

Лишенные достаточного внимания дети не могут развить какие-то навыки, например, саморегуляцию. Если ребенок не видит, как с проблемой справляются взрослые, у него могут появиться проблемы с собственными чувствами. Может пострадать эмпатия, потому что его чувства не поддерживали другие, не принимали значимые для него люди.

«Надо объяснить ребенку, что чувства — это нормально, не надо за них порицать ни кого-то, ни себя. Чувства не будут длиться вечно — ты сможешь их прожить и пережить, не надо избегать с ними контакта», — отметил психотерапевт.

Человека нужно учить относится к чувствам как к части жизни и, проживая их, извлекать какие-то уроки и развивается. А не блокировать — это лишает уроков и не дает возможности получить эмоциональные навыки.

Но у взрослых часто нет ни времени, ни желания на плотные контакты с детьми. Частые родительские декларации: «Я люблю своего ребенка, но у меня нет времени на него» или «Я хорошо к нему отношусь, но потом шлепаю по попе и кричу, чтобы он был послушной куклой».

Или родители обеспечивают финансовое благополучие, заботятся о еде, образовании и других подобных вещах, И считают, что так проявляют любовь.

А дети нуждаются в том, чтобы родители их любили на «видимом» уровне, общались, поддерживали, сопереживали и принимали такими, какие они есть. Родители нужны детям в тот период развития, когда они острее всего переживают эмоции от столкновений с внешним миром.

Потом дети вырастут, им это будет не нужно, но родители как раз начнут приставать со своими советами, заключил эксперт.