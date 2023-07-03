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Два сибирских региона попали в 20 лучших по качеству дорог

Источник:
Sibnet.ru
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Ремонт дороги
Фото: © Sibnet.ru

Кемеровская область оказалась на восьмом месте по качеству дорог в России, а Красноярский край на 20 позиции, остальные регионы Сибири опустились гораздо ниже.

Только чуть более половины российских автомобильных дорог отвечает нормативным требованиям. Лидером по количеству хороших дорог стала Москва с показателем 97,6 процента. Последнюю строчку рейтинга занимает Архангельская область — здесь стандартам соответствуют лишь 13,3 процента магистралей, сообщается в рейтинге РИА Новости.

Лучшие показатели из сибирских регионов — у Кемеровской области. Гораздо хуже дела в Красноярском крае — он на 20 позиции. Следом за Красноярским краем на 21 строчке оказалась Хакасия.

Остальные сибирские регионы сильно проигрывали в качестве дорог. На 40 строчке — Томская область, на 48 — Новосибирская, Бурятия — на 53 позиции. Ниже всех в Сибири оказалась Республика Алтай — на 81 месте рейтинга.

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Экономика #Транспорт и дороги #Кузбасс #Новосибирск #Томск #Республика Алтай
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