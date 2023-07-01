Зеленский пообещал ударить по российской армии до саммита НАТО

Украина должна показать определенные результаты на поле боя до начала саммита НАТО в Вильнюсе, который назначен на 11-12 июля, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Некоторые процессы замедлили» проливные дожди, которые продолжаются очень долго, приводит «Коммерсантъ» заявление Зеленского. По его словам, «быстрые вещи не всегда безопасны», поэтому он выбирает более медленные варианты наступления для сохранения большего числа жизней.

«До саммита мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизни»,— сказал президент Украины.

Украинские войска перешли в наступление 4 июня. За это время им не удалось ни прорвать российскую оборону, ни серьезно продвинуться вперед. Они не смогли даже пробиться к основным оборонительным линиям российских войск.

В администрации США говорят о медленном «изначальном прогрессе» и об «отставании от графика».