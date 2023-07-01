НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский пообещал ударить по российской армии до саммита НАТО

Источник:
«Коммерсантъ»
1119 11

Украина должна показать определенные результаты на поле боя до начала саммита НАТО в Вильнюсе, который назначен на 11-12 июля, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Некоторые процессы замедлили» проливные дожди, которые продолжаются очень долго, приводит «Коммерсантъ» заявление Зеленского. По его словам, «быстрые вещи не всегда безопасны», поэтому он выбирает более медленные варианты наступления для сохранения большего числа жизней.

«До саммита мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизни»,— сказал президент Украины.

Украинские войска перешли в наступление 4 июня. За это время им не удалось ни прорвать российскую оборону, ни серьезно продвинуться вперед. Они не смогли даже пробиться к основным оборонительным линиям российских войск.

В администрации США говорят о медленном «изначальном прогрессе» и об «отставании от графика».

Тема: Военная операция на Украине
Боррель анонсировал «очень важные события» для Украины
Глава ЦРУ в Киеве тайно обсудил возможность переговоров с Россией
WSJ сообщила, что российская оборона шокировала ВСУ
Российскую армию стали массово переодевать в новый камуфляж
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о планах Кремля на «империю» Пригожина
Пригожин впервые прокомментировал окончание мятежа
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО
Путин подвел итоги мятежа
Обсуждение (11)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Пригожин впервые прокомментировал окончание мятежа
30
Путин подвел итоги мятежа
27
Россия ракетой уничтожила группу американских наемников
26
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО
23
Путин не сомневался в поддержке народа