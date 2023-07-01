Губернатор Хакасии зарегистрировался на выборы главы республики

Избирательная комиссия Хакасии зарегистрировала действующего главу республики Валентина Коновалова в качестве кандидата на пост губернатора региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Глава Хакасии Валентин Коновалов в субботу, 1 июля получил удостоверение кандидата на выборах главы региона. Он стал первым зарегистрированным кандидатом на этот пост», — сказано в сообщении.

Коновалов выдвинут КПРФ. От «Единой России» на выборы пойдет депутат Госдумы Сергей Сокол, от ЛДПР — депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов, от «Справедливой России — За правду» — депутат Верховного совета республики Ольга Ширковец, от «Родины» — Алексей Хабаров, от «Коммунистов России» — Владимир Грудинин.

Голосование на выборах главы Республики Хакасия будет проходить 8, 9 и 10 сентября.