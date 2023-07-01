НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Губернатор Хакасии зарегистрировался на выборы главы республики

Источник:
Sibnet.ru
253 2
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов
Губернатор Хакасии Валентин Коновалов
Фото: © пресс-служба президента России

Избирательная комиссия Хакасии зарегистрировала действующего главу республики Валентина Коновалова в качестве кандидата на пост губернатора региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Глава Хакасии Валентин Коновалов в субботу, 1 июля получил удостоверение кандидата на выборах главы региона. Он стал первым зарегистрированным кандидатом на этот пост», — сказано в сообщении.

Коновалов выдвинут КПРФ. От «Единой России» на выборы пойдет депутат Госдумы Сергей Сокол, от ЛДПР — депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов, от «Справедливой России — За правду» — депутат Верховного совета республики Ольга Ширковец, от «Родины» — Алексей Хабаров, от «Коммунистов России» — Владимир Грудинин.

Голосование на выборах главы Республики Хакасия будет проходить 8, 9 и 10 сентября.

Еще по теме
Пригожин распустил свою медиаимперию «Патриот»
Минюст признал иноагентом Бориса Гребенщикова
Мизулина покинет Совет Федерации
Западные СМИ сообщили о задержании генерала Суровикина
смотреть все
Политика #Россия #Хакасия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Фотограф сделал завораживающий снимок 100 молний
Стало известно о планах Кремля на «империю» Пригожина
Пригожин впервые прокомментировал окончание мятежа
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Ждём российский салют в цеивропе.

MuCbE

А что еще остается кроме истерии?

Alhazred

Вот уже соврамши... До Москвы?

GammiPluh

Соберитесь тряпки, вам надо то всего лишь 2 часа послушать этого попрошайку