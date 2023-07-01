НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Роскомнадзор: с начала СВО целью хакеров стал каждый россиянин

Источник:
ТАСС
466 1
Спам на телефоне
Фото: © Sibnet.ru
Каждый россиянин с начала специальной военной операции (СВО) стал целью для хакеров. Только с начала года в Сеть утекли более 200 миллионов записей с персональными данными, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

«Мы эту ситуацию четко увязываем с началом специальной военной операции», — подчеркнул в интервью ТАСС Вагнер. Ранее источником личных данных были зарубежные соцсети. После их блокировки западные спецслужбы лишились возможности сбора и анализа этой информации. И пошли по пути кражи данных в российских организациях, сказал он.

«С февраля (2022 года) стал интересен буквально каждый оператор данных и каждый гражданин России. Ситуация с точки зрения хранения и обработки данных не поменялась, но при этом за данными о российских гражданах началась охота», — отметил Вагнер.

«Почему у них это получается — это вопрос к мерам информационной безопасности операторов персональных данных, компаний, которые их собирают. Это последствие многолетнего использования иностранного программного обеспечения и недостаточного развития своих IT-продуктов», — считает замглавы Роскомнадзора.

Что делать жертвам хакеров

«Могу сказать, чего делать точно не нужно. Например, в Сети есть сервисы, чат-боты, которые предлагают вам проверить, утекли ли ваши данные, и в случае утечки удалить их из интернета. Разумеется, за деньги. Вот к ним обращаться точно не стоит», — посоветовал Вагнер.

По его словам, эти сервисы получают не только деньги обратившегося к ним человека, но и его личные данные. Таким образом, люди только способствуют развитию бизнеса по продаже персональной информации на черном рынке. «При этом данные ваши, даже если действительно утекли, никто не удалит с вероятностью 100%», — предупредил замглавы Роскомнадзора.

«Да и в целом не стоит излишне тревожиться, даже если вам пришло уведомление от браузера, что ваш пароль якобы скомпрометирован. Лучше, конечно, его сразу поменять, но, во-первых, совершенно неточно, что им воспользовались, во-вторых, эти утекшие данные могут и вовсе быть уже неактуальными», — считает Вагнер.

Блокировка и компенсации

Роскомнадзор старается максимально усложнить жизнь представителям такого бизнеса. Ограничивается доступ к подобным ресурсам в России. Направляются требования владельцам хостингов в тех странах, где эти данные размещаются, а также письма уполномоченным органам этих стран.

#Психо
Цифровой детокс: как стать независимым

«Эти меры позволяют добиться того, что ресурсы, на которых бы хранились дампы с данными, "бегают" по доменам, по хостингам. Для того чтобы получить к ним доступ, нужно приложить немало усилий», — сообщил замглавы Роскомнадзора.

Он напомнил, что в России должен появиться механизм выплаты компенсаций жертвам утечек данных. По мнению Вагнера, было бы справедливо, если бы оператор, столкнувшийся с такой проблемой, сам бы сообщал клиентам о случившемся через «Госуслуги» и предлагал компенсацию.

Пока же, по закону, клиент может напрямую обратиться к оператору с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об утечке данных. Оператор обязан в течение десяти рабочих дней дать официальный ответ. Ответственность предусмотрена только за непредоставление этой информации. 

Еще по теме
Женщину в Кузбассе заподозрили в массовом убийстве собутыльников
«Тяжкие» трудовые мигранты: почему приезжие убивают?
Появился новый подозреваемый в деле «барнаульского маньяка» из 2000‑х
Суд продлил домашний арест расплакавшейся Блиновской
смотреть все
ЧП #Криминал #Интернет #Интервью
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Фотограф сделал завораживающий снимок 100 молний
Стало известно о планах Кремля на «империю» Пригожина
Пригожин впервые прокомментировал окончание мятежа
Убийцу студентки Веры Пехтелевой заметили на СВО
Обсуждение (1)
Картина дня
Лавров назвал мятеж Пригожина «передрягой»
Трамп допустил, что Украина отдаст России территории ради мира
Российский хоккеист задержан в Польше по делу о шпионаже
ВСУ нанесли удар по Бердянску крылатыми ракетами Storm Shadow
О самом главном
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Почему искать работу летом лучше всего
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

Вот уже соврамши... До Москвы?

GammiPluh

Соберитесь тряпки, вам надо то всего лишь 2 часа послушать этого попрошайку

MuCbE

А что еще остается кроме истерии?

nicollaich

Ждём российский салют в цеивропе.