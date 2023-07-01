Роскомнадзор: с начала СВО целью хакеров стал каждый россиянин

Каждый россиянин с начала специальной военной операции (СВО) стал целью для хакеров. Только с начала года в Сеть утекли более 200 миллионов записей с персональными данными, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

«Мы эту ситуацию четко увязываем с началом специальной военной операции», — подчеркнул в интервью ТАСС Вагнер. Ранее источником личных данных были зарубежные соцсети. После их блокировки западные спецслужбы лишились возможности сбора и анализа этой информации. И пошли по пути кражи данных в российских организациях, сказал он.

«С февраля (2022 года) стал интересен буквально каждый оператор данных и каждый гражданин России. Ситуация с точки зрения хранения и обработки данных не поменялась, но при этом за данными о российских гражданах началась охота», — отметил Вагнер.

«Почему у них это получается — это вопрос к мерам информационной безопасности операторов персональных данных, компаний, которые их собирают. Это последствие многолетнего использования иностранного программного обеспечения и недостаточного развития своих IT-продуктов», — считает замглавы Роскомнадзора.

Что делать жертвам хакеров

«Могу сказать, чего делать точно не нужно. Например, в Сети есть сервисы, чат-боты, которые предлагают вам проверить, утекли ли ваши данные, и в случае утечки удалить их из интернета. Разумеется, за деньги. Вот к ним обращаться точно не стоит», — посоветовал Вагнер.

По его словам, эти сервисы получают не только деньги обратившегося к ним человека, но и его личные данные. Таким образом, люди только способствуют развитию бизнеса по продаже персональной информации на черном рынке. «При этом данные ваши, даже если действительно утекли, никто не удалит с вероятностью 100%», — предупредил замглавы Роскомнадзора.

«Да и в целом не стоит излишне тревожиться, даже если вам пришло уведомление от браузера, что ваш пароль якобы скомпрометирован. Лучше, конечно, его сразу поменять, но, во-первых, совершенно неточно, что им воспользовались, во-вторых, эти утекшие данные могут и вовсе быть уже неактуальными», — считает Вагнер.

Блокировка и компенсации

Роскомнадзор старается максимально усложнить жизнь представителям такого бизнеса. Ограничивается доступ к подобным ресурсам в России. Направляются требования владельцам хостингов в тех странах, где эти данные размещаются, а также письма уполномоченным органам этих стран.

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«Эти меры позволяют добиться того, что ресурсы, на которых бы хранились дампы с данными, "бегают" по доменам, по хостингам. Для того чтобы получить к ним доступ, нужно приложить немало усилий», — сообщил замглавы Роскомнадзора.

Он напомнил, что в России должен появиться механизм выплаты компенсаций жертвам утечек данных. По мнению Вагнера, было бы справедливо, если бы оператор, столкнувшийся с такой проблемой, сам бы сообщал клиентам о случившемся через «Госуслуги» и предлагал компенсацию.

Пока же, по закону, клиент может напрямую обратиться к оператору с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об утечке данных. Оператор обязан в течение десяти рабочих дней дать официальный ответ. Ответственность предусмотрена только за непредоставление этой информации.