Российский хоккеист задержан в Польше по делу о шпионаже

Спецслужбы Польши арестовали российского хоккеиста из «клуба первой лиги» по обвинению в шпионаже, сообщил генпрокурор и министр юстиции Збигнев Зебро.

«Это уже 14-й задержанный член обнаруженной нами шпионской сети», — написал Зебро в Twitter.

По данным Gazeta Wyborcza, арестован 28-летний профессиональный хоккеист Максим С. «В Польше он осуществлял деятельность, связанную, в том числе, с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях <...>, за которую получал вознаграждение от Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Следствие утверждает, что мужчина находится в Польше с 2021 года. Его обвиняют в участии в организованной преступной группе и действиях в интересах иностранной разведки против интересов Польши, наказание по этим статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы

Телеграм-канал Mash пишет, что речь может идти о защитнике клуба UKS «Заглембе Сосновец» (Zagbie Sosnowiec) Максиме Сергееве. Но ему 20 лет.