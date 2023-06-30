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Российский хоккеист задержан в Польше по делу о шпионаже

Источник:
Sibnet.ru
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Спецслужбы Польши арестовали российского хоккеиста из «клуба первой лиги» по обвинению в шпионаже, сообщил генпрокурор и министр юстиции Збигнев Зебро.

«Это уже 14-й задержанный член обнаруженной нами шпионской сети», — написал Зебро в Twitter.

По данным Gazeta Wyborcza, арестован 28-летний профессиональный хоккеист Максим С. «В Польше он осуществлял деятельность, связанную, в том числе, с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях <...>, за которую получал вознаграждение от Российской Федерации», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Следствие утверждает, что мужчина находится в Польше с 2021 года. Его обвиняют в участии в организованной преступной группе и действиях в интересах иностранной разведки против интересов Польши, наказание по этим статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы

Телеграм-канал Mash пишет, что речь может идти о защитнике клуба UKS «Заглембе Сосновец» (Zagbie Sosnowiec) Максиме Сергееве. Но ему 20 лет.

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Оборона #Силовые структуры #Происшествия #Хоккей
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Топ комментариев

Asd10

Вам всё можно. Пыхни, и пруфы появятся.

GammiPluh

Там и видео не поможет, они же сразу кричат что это наша перекрашенная техника или вообще макеты, а кладбища...

GammiPluh

Зеля то понятно, нарик со стажем, а вам то зачем нужен кайф? тоже балуетесь?

mosquito__2010

Ваше конченое украинское руководство и за преступления в Буче и за ложь о Буче тоже ответит сполна. Вилы...