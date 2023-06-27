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Минтруд предложил двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах

Источник:
РБК
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Индексация страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах будет проходить в два этапа, говорится в проекте бюджета Социального фонда.

Пенсии могут быть увеличены 1 января 2024 года на 5,3% и тогда среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 772 рубля. С 1 февраля 2025 года ожидается индексация на 4% и с 1 апреля — корректировка на 3,8%, тогда среднегодовой размер пенсии увеличится до 24 120 рублей.

С 1 февраля 2026 года увеличить пенсию планируется на 4%, а корректировка с 1 апреля составит 2,8%, в результате чего размер пенсии достигнет 25 690 рублей, приводит РБК содержание документа.

Соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера в 2024 году будет составлять не менее 161,4%. А в следующие два года процент снизится до 157,3% и 153,3% соответственно.

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