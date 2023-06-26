НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Фотограф сделал завораживающий снимок 100 молний

Источник:
Sibnet.ru
263 0

Астрофотограф Угур Икизлер почти час снимал сильную грозу в Турции и объединил отдельные снимки молний, бьющих в одно место. Он насчитал их больше 100.

100 молний на одном фото в небе над Турцией
Фото: © Угур Икизлер

Грандиозное шоу молний, как описал его фотограф, состоялось в ночь на 16 июня в Муданье. Икизлер снимал его 50 минут, а затем объединил в один кадр.

На изображении видны как минимум три разных типа молнии — от облака к облаку, где молния начинается и заканчивается в облаках, от облака к земле, где молния попадает в землю, и от облака к воде, где удары попали в воду.

Метеорологического бюро Великобритании подсчитало, что ежегодно в мире происходит 1,4 миллиарда ударов молнии, или около 3 миллионов каждый день. Протяженность самой длинной молнии составила 768 километров, а самая продолжительная длилась 17,1 секунды.

Еще по теме
Опубликованы фото высохшего Каховского водохранилища
Холода задержатся в Сибири
Погиб батискаф, плывший к «Титанику»: загадки катастрофы
Цветные пластиковые бутылки запретят в России
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги
Пригожин «передал всем привет»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
73
Карелин вручил 1 млн рублей военному за уничтожение танка Leopard
43
Лукашенко спас Пригожина от преследования в России
38
«Вагнер» отказался от похода на Москву и возвращается в лагеря
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
30
Путин в ближайшее время обратится к нации