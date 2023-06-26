Фотограф сделал завораживающий снимок 100 молний

Астрофотограф Угур Икизлер почти час снимал сильную грозу в Турции и объединил отдельные снимки молний, бьющих в одно место. Он насчитал их больше 100.

Грандиозное шоу молний, как описал его фотограф, состоялось в ночь на 16 июня в Муданье. Икизлер снимал его 50 минут, а затем объединил в один кадр.

На изображении видны как минимум три разных типа молнии — от облака к облаку, где молния начинается и заканчивается в облаках, от облака к земле, где молния попадает в землю, и от облака к воде, где удары попали в воду.

Метеорологического бюро Великобритании подсчитало, что ежегодно в мире происходит 1,4 миллиарда ударов молнии, или около 3 миллионов каждый день. Протяженность самой длинной молнии составила 768 километров, а самая продолжительная длилась 17,1 секунды.