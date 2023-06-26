Вице-мэр Новосибирска отреагировала на вандализм на фестивале цветов

Разрушенные новосибирцами украшения на фестивале цветов в центре города восстановят, сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Ко Дню города Новосибирска улицу Ленина украсили цветами. Но красоту быстро разрушили: дети раскидали сено, а взрослые уносили цветы домой.

«Город — люди и они разные. Мне очень приятно, что много людей возмущены произошедшим, но мы должны посмотреть сами на себя. Почему мамы не остановили своих детей, почему взрослые люди проходили мимо?», — написала в телеграм-канале Терешкова.

Она отметила, что посоветовалась с флористами, которые создавали несколько дней эти композиции и вложили в них свою душу. Они решили восстановить композиции для того, чтобы все, кто хотел посмотреть фестиваль, смогли это сделать. Терешкова выразила надежду, что все научаться любить город и ценить чужой труд.