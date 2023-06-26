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Депутат Европарламента раскрыл правду о Зеленском

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Депутата Европарламента из Ирландии Мик Уоллес заявил, что в то время как граждане Украины продолжают погибать на поле боя, президент страны Владимир Зеленский распродает государственные земли.

Депутат отметил, что Украине нанесен огромный ущерб, и Зеленский, к сожалению, использует этот конфликт в своих целях, вместо того чтобы приложить все усилия к его урегулированию. Уоллес также задал риторический вопрос: «За что умирают украинцы из рабочего класса?»

Парламентарий подчеркнул, что более трех миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель теперь находятся в собственности компаний, базирующихся на Западе.

Уоллес неоднократно призывал прекратить военные действия на Украине и подчеркивал, что единственную выгоду из этого конфликта получают западные страны.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

fireworker

Это была рекламная акция по продаже памперсов?

karuto

Конечно же самый эффективный удар делается растопыренными пальцами. А самый эффективный президент должен...

Удавиков

это настораживает, шойгу вообще куда-то смылся, как залужный

matsko25

Если поздно ложишься и не высыпаешься это означает что ТВОЕ окружение КРАЙНЕ неэффективно РАБОТАЕТ!!!