Депутата Европарламента из Ирландии Мик Уоллес заявил, что в то время как граждане Украины продолжают погибать на поле боя, президент страны Владимир Зеленский распродает государственные земли.

Депутат отметил, что Украине нанесен огромный ущерб, и Зеленский, к сожалению, использует этот конфликт в своих целях, вместо того чтобы приложить все усилия к его урегулированию. Уоллес также задал риторический вопрос: «За что умирают украинцы из рабочего класса?»

Парламентарий подчеркнул, что более трех миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель теперь находятся в собственности компаний, базирующихся на Западе.

Уоллес неоднократно призывал прекратить военные действия на Украине и подчеркивал, что единственную выгоду из этого конфликта получают западные страны.