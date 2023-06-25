НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги

Источник:
Sibnet.ru
380 1

Большой размер носа часто говорит о большем размере пениса, а длина стопы связана с толщиной полового органа, сообщили ученые из Южной Кореи.

Ученые из Университетской больницы Ульсана проанализировали данные более 1,1 тысячи мужчин в возрасте около 30 лет. Они измерили размеры носа, стопы и полового члена без эрекции.

Пенисы были длиннее у обладателей длинных носов, а окружность члена была тем больше, чем была длиннее стопа, сообщается в результатах, опубликованных в Translational Andrology and Urology.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИдеальные и реальные размеры полового члена

По мнению ученых, одно из возможных объяснений — уровень тестостерона на этапе развития в утробе матери. При этом исследователи признали, что сделали выводы на очень небольшой выборке.

То, что по размеру носа или ноги можно предугадать, насколько большой у мужчины пенис, — популярное утверждение. Ранее ученые не находили связи. Средний размер пениса в спокойном состоянии — 9,16 сантиметра, а в эрегированном — 13,12 сантиметра.

Еще по теме
Врач перечислила опасности пляжа и мокрого купальника
Косметолог перечислила причины раннего появления морщин
Педиатр описала пользу и вред ягод для детей
Первый случай смерти от вируса Оз зафиксировали в Японии
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Назван цвет глаз у предрасположенных к алкоголизму
Военкоры подсчитали потери армии в мятеже Пригожина
Путин обвинил Пригожина в измене
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
73
Карелин вручил 1 млн рублей военному за уничтожение танка Leopard
38
«Вагнер» отказался от похода на Москву и возвращается в лагеря
38
Лукашенко спас Пригожина от преследования в России
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
30
Путин в ближайшее время обратится к нации