Ученые подтвердили популярный миф о связи размеров члена и ноги

Большой размер носа часто говорит о большем размере пениса, а длина стопы связана с толщиной полового органа, сообщили ученые из Южной Кореи.

Ученые из Университетской больницы Ульсана проанализировали данные более 1,1 тысячи мужчин в возрасте около 30 лет. Они измерили размеры носа, стопы и полового члена без эрекции.

Пенисы были длиннее у обладателей длинных носов, а окружность члена была тем больше, чем была длиннее стопа, сообщается в результатах, опубликованных в Translational Andrology and Urology.

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По мнению ученых, одно из возможных объяснений — уровень тестостерона на этапе развития в утробе матери. При этом исследователи признали, что сделали выводы на очень небольшой выборке.

То, что по размеру носа или ноги можно предугадать, насколько большой у мужчины пенис, — популярное утверждение. Ранее ученые не находили связи. Средний размер пениса в спокойном состоянии — 9,16 сантиметра, а в эрегированном — 13,12 сантиметра.