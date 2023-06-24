НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Американка обнаружила в доме «жуткую» тайную комнату

Источник:
Sibnet.ru
156 0

Американка Джулия Хеннинг после трех лет проживания в доме обнаружила тайную комнату, которая ее очень напугала.

О находке Хеннинг рассказала в социальных сетях. Женщина разбирала старый шкаф и увидела в полу люк, который вел в темную комнату под полом.

Фото: © соцсети Джулии Хеннинг

По словам хозяйки дома, находка ее напугала, потому что от «темной комнаты веяло чем-то зловещим». Кроме этого, автор сообщила, что после открытия люка на полу, в доме стали происходить странные вещи, а по ночам регулярно срабатывала сигнализация.

Когда Хеннинг решилась спуститься в темную комнату, то обнаружила там небольшое помещение с полками для хранения вина. На стене краской были написаны имена Джо и Джон. Также в подвале нашлась записка, оставленная 30 лет назад дезинсекторами, и «капсула времени» в виде банки, в которой лежали зажигалка, игрушечная машинка и наперсток.

Женщина планирует связаться с бывшими хозяевами здания, чтобы прояснить ситуацию.

Еще по теме
Найдено жуткое пророчество Ванги на 2023 год
Очередной смартфон обнаружили на картине 1937 года
США засекретили технологии нечеловеческого происхождения
Парящие над Азовским морем корабли‑миражи появились у Ейска
смотреть все
Жизнь #Мистика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Назван цвет глаз у предрасположенных к алкоголизму
Самолет МС-21 сделают дальнемагистральным
Глава МИД Украины раскрыл причину неудачного контрнаступления
Байден публично оскорбил Си Цзинпина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
72
Карелин вручил 1 млн рублей военному за уничтожение танка Leopard
41
Володин призвал уехавших россиян вернуться пока не поздно
35
Глава МИД Украины раскрыл причину неудачного контрнаступления
28
Всеобщая мобилизация началась в Киеве
25
Президент России заявил об уничтожении 245 украинских танков