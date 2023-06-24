Американка обнаружила в доме «жуткую» тайную комнату

Американка Джулия Хеннинг после трех лет проживания в доме обнаружила тайную комнату, которая ее очень напугала.

О находке Хеннинг рассказала в социальных сетях. Женщина разбирала старый шкаф и увидела в полу люк, который вел в темную комнату под полом.

Фото: © соцсети Джулии Хеннинг

По словам хозяйки дома, находка ее напугала, потому что от «темной комнаты веяло чем-то зловещим». Кроме этого, автор сообщила, что после открытия люка на полу, в доме стали происходить странные вещи, а по ночам регулярно срабатывала сигнализация.

Когда Хеннинг решилась спуститься в темную комнату, то обнаружила там небольшое помещение с полками для хранения вина. На стене краской были написаны имена Джо и Джон. Также в подвале нашлась записка, оставленная 30 лет назад дезинсекторами, и «капсула времени» в виде банки, в которой лежали зажигалка, игрушечная машинка и наперсток.

Женщина планирует связаться с бывшими хозяевами здания, чтобы прояснить ситуацию.