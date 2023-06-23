Atomic Heart продается с рекордными скидками

На платформе VK Play стартовала акция, предлагающая скидки на ПК-версию популярного шутера Atomic Heart во всех его изданиях. В Steam игра временно продается на 40% дешевле.

Базовая версия игры в рамках акции подешевела с 2499 рублей до 1649 рублей. «Золотое издание», включающее доступ к будущим дополнениям, можно приобрести со скидкой за 1919 рублей вместо обычной цены 3199 рублей.

Набор «Премиум», включающий скины для оружия и цифровой артбук, можно приобрести за 2159 рублей вместо 3599 рублей. Также скидки до 40% на все три издания Atomic Heart доступны на платформе Steam.

Хотя это не первая акция со скидками на Atomic Heart, она считается наиболее выгодной. Например, в предыдущий раз базовая версия для ПК продавалась на VK Play по цене 1874 рубля.