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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Карелин вручил 1 млн рублей военному за уничтожение танка Leopard

Источник:
Sibnet.ru
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Сенатор Совета Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин вручил военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему танк Leopard, 1 миллион рублей.

«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», — сказал Карелин.

Награду Кравцову вручили в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского. Премию учредил фонд предпринимателей «Забота Сибири».

«По нам работала тяжелая артиллерия. Работал танк... Я взял гранатомет и начал обходить с фланга, выявлять бронетехнику, которая работала по нам... Я выстрелил. Пошел дым», — рассказал Кравцов.



Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Новосибирск
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