Карелин вручил 1 млн рублей военному за уничтожение танка Leopard

Сенатор Совета Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин вручил военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему танк Leopard, 1 миллион рублей.

«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», — сказал Карелин.

Награду Кравцову вручили в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского. Премию учредил фонд предпринимателей «Забота Сибири».

«По нам работала тяжелая артиллерия. Работал танк... Я взял гранатомет и начал обходить с фланга, выявлять бронетехнику, которая работала по нам... Я выстрелил. Пошел дым», — рассказал Кравцов.



