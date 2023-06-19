Пригожин сообщил о 30 тыс. вернувшихся с СВО бывших заключенных

Более 30 тысяч бывших заключенных, участвовавших в рядах ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции на Украине, вернулись домой, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«На 18 июня 2023 года убыло домой по окончанию контракта 32 тысячи лиц из числа ранее осужденных и принимавших участие в СВО на территории ЛНР и ДНР в рядах ЧВК "Вагнер"», — цитирует Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.

По его словам, 83 человека из вышедших на свободу совершили новые преступления, это 0,25% от «общего количества убывших». Пригожин отметил, что это «в 80 раз меньше», чем у лиц, освободившихся из мест лишения свободы без заключения контракта с ЧВК «Вагнер».

Сообщения о вербовке заключенных для участия в боевых действиях на Украине стали появляться летом 2022 года. В январе 2023 года основатель ЧВК рассказал о снятии судимости с первой группы бывших заключенных, которая участвовала в боях на Украине.

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, прошедшей 13 июня, подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые отправляются в зону боевых действий.