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Байкальская отшельница предсказала будущее России

Источник:
Sibnet.ru
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Живущая на Байкале отшельница Любовь Мореходова в программе «Прямой эфир» предсказала судьбу России.

По словам 82-летней россиянки, Россия выстоит и преодолеет все невзгоды, и все ее недоброжелатели «будут просить, чтобы их приняли на российскую землю».

«Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать еще много веков. Никто ее не победит», — сказала отшельница.

В эфире программы она также раскритиковала артистов, уехавших из страны после начала спецоперации. «В такой час они все побросали и уехали! Это такие предатели! Нет им прощения!» — заявила женщина.

Мореходова родилась за полтора месяца во начала Великой Отечественной войны. Уже много лет она живет одна на берегу Байкала, куда к ней часто приезжают люди, которые уверены, что женщина обладает даром ясновидения.

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Жизнь #О людях
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