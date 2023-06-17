Байкальская отшельница предсказала будущее России

Живущая на Байкале отшельница Любовь Мореходова в программе «Прямой эфир» предсказала судьбу России.

По словам 82-летней россиянки, Россия выстоит и преодолеет все невзгоды, и все ее недоброжелатели «будут просить, чтобы их приняли на российскую землю».

«Мы выстоим. И все, кто на нас ополчился, будут на коленях просить, чтобы мы их приняли на нашу землю. Россия была и будет существовать еще много веков. Никто ее не победит», — сказала отшельница.

В эфире программы она также раскритиковала артистов, уехавших из страны после начала спецоперации. «В такой час они все побросали и уехали! Это такие предатели! Нет им прощения!» — заявила женщина.

Мореходова родилась за полтора месяца во начала Великой Отечественной войны. Уже много лет она живет одна на берегу Байкала, куда к ней часто приезжают люди, которые уверены, что женщина обладает даром ясновидения.