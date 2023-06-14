Найден древнейший фаллос Евразии

Фаллос из графита возрастом 42 тысячи лет найден при раскопках на памятнике Толбор-21 в Северной Монголии, это древнейший эрегированный пенис Евразии, сообщила пресс-служба Института археологии и этнографии СО РАН.

Археологи установили, что фаллос использовался в качестве подвески и был сломан. Он изготовлен из графита, ближайшее месторождение которого расположено в 100 километрах от стоянки Толбор-21.

«На данный момент это изделие представляет собой самое древнее изображение фаллоса в Евразии и единственную в мире трехмерную фаллическую подвеску палеолитического времени. Оно найдено в слое, который датируется возрастом в 42 тысячи лет назад», — рассказал ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Евгений Рыбин.

По его словам, это доказывает, что гендерные признаки, не только женские, но и мужские, играли значительную роль в символизме человека на стадии расселения Homo sapiens в Азии и их трансгрессии с неандертальцами и денисовцами.