Маск объяснил провал немецких танков Leopard на Украине

Немецкие танки Leopard 2 крайне уязвимыми для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и мин, считает американский бизнесмен Илон Маск.

Один из пользователей Twitter прокомментировал пост замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше Leopard 2. Пользователь отметил, что, «судя по роликам в за последние дни, их разрывают в клочья».

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», — отреагировал Маск в своем посте. По его мнению, танков на поле боя должно быть либо много, либо не быть вообще.

Западные страны поставили Киеву около 60 танков Leopard 2. Германия одобрила также передачу Украине до 178 танков Leopard 1A5.