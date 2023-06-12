Модель обнажила грудь ради образа героини Street Fighter

Популярная девушка-косплеер под ником Oichi опубликовала на своей странице в Twitter фотографию, на которой она предстала в образе бойца Кэмми из игры Street Fighter 6.

На снимке Oichi позирует перед камерой в характерной для персонажа игры стойке. При этом на ней обтягивающий спортивный костюм, для большей схожести девушка обнажила грудь.

Oichi в образе бойца Кэмми из игры Street Fighter 6 Фото : © twitter.com/LadyOichiChan

Подписчики девушки высоко оценили ее творчество. Снимок за несколько дней собрал более 14 тысяч лайков и порядка 172 тысячи просмотров. Фанаты отмечают, что у Oichi красивая фигура.

Street Fighter 6 — это новая часть в серии культовых файтингов от японской компании Capcom. Кэмми по сюжету является агентом британской спецслужбы, которая называется «Красная дельта».