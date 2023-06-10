Американский чиновник поглумился над убитым акулой россиянином

Старший советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро опубликовал в Twitter пост о смерти россиянина после нападения акулы в Египте.
«Лучшее, что я видел за сегодня», — написал чиновник, использовав в публикации популярный мем, в котором начальник благодарит подчиненного. При этом под подчиненным на картинке подразумевается акула.
Многих комментаторов публикация возмутила. «Вы действительно смеетесь над человеком, которого заживо съела акула? Независимо от того, из какой он страны, это отвратительно и подло», — написал один из читателей.
Ранее в Хургаде после нападения тигровой акулы погиб 23-летний россиянин. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach. После трагедии египетские власти закрыли все пляжи Хургады.