Американский чиновник поглумился над убитым акулой россиянином

Старший советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро опубликовал в Twitter пост о смерти россиянина после нападения акулы в Египте.

«Лучшее, что я видел за сегодня», — написал чиновник, использовав в публикации популярный мем, в котором начальник благодарит подчиненного. При этом под подчиненным на картинке подразумевается акула.

пост американского чиновника Фото : © https://twitter.com/apmassaro3

Многих комментаторов публикация возмутила. «Вы действительно смеетесь над человеком, которого заживо съела акула? Независимо от того, из какой он страны, это отвратительно и подло», — написал один из читателей.

Ранее в Хургаде после нападения тигровой акулы погиб 23-летний россиянин. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach. После трагедии египетские власти закрыли все пляжи Хургады.