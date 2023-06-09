Путин выступил против возвращения советской системы образования

Для создания новой российской системы образования необходимо брать все самое лучшее в мире и создавать свое, возвращаться к советской системе не нужно, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать свое», — заявил Путин на встрече с премьерами ЕАЭС.

Он также напомнил, что Россия предложила развивать в рамках объединения «свободу знаний», что предполагает внедрение общих принципов и стандартов, координацию научных программ, создание единых учебников.

Путин подчеркнул, что Москва предлагает добавить к четырем «свободам» в рамках союза (свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы на всем пространстве объединения) пятую позицию — свободу знаний.