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Путин выступил против возвращения советской системы образования

Источник:
ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Для создания новой российской системы образования необходимо брать все самое лучшее в мире и создавать свое, возвращаться к советской системе не нужно, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать свое», — заявил Путин на встрече с премьерами ЕАЭС.

Он также напомнил, что Россия предложила развивать в рамках объединения «свободу знаний», что предполагает внедрение общих принципов и стандартов, координацию научных программ, создание единых учебников.

Путин подчеркнул, что Москва предлагает добавить к четырем «свободам» в рамках союза (свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы на всем пространстве объединения) пятую позицию — свободу знаний.

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Политика #Россия #Образование
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