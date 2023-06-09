Ученые воссоздали облик древних «хоббитов»

Международная команда ученых воссоздала внешность карликового вида древних ископаемых людей Homo floresiensis, известных также под названием «хоббиты».

Вид Homo floresiensis впервые был обнаружен в 2003 году в пещере на острове Флорес в Индонезии. Главной особенностью этих людей был небольшой рост — порядка одного метра. Жили карликовые «хоббиты» на Земле около 60 тысяч лет назад.

«Это была большая работа. Результат оказался вполне удовлетворительным, поскольку он показал лицо, наделенное элементами внешности как современных людей, так и наших предков», — цитирует РБК соавтора работы Цицеро Мораес.

Для воссоздания внешности исследователи использовали цифровую модель черепа древнего человека. Вместе с тем они сделали компьютерную томографию голов человека и шимпанзе, которые потом наложили на цифровую модель черепа карлика и адаптировали к его строению.

Исследователь также рассказал, в чем было отличие древних карликов от современного человека помимо роста. «У них, вероятно, был менее выступающий нос, чем у современного человека, область рта была немного больше, чем у нас, и объем мозга был значительно меньше», — пояснил Мораес.