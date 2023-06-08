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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу оценил потери украинских военных

Источник:
РИА Новости
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Попытка контрнаступление обернулась для ВСУ серьезными потерями — за минувшие сутки они потеряли 945 военных и более 100 единиц военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«За вчерашние сутки ведения боевых действий, 7 июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения», — уточнил он.

Он отметил, что украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предпринял попытку прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении, однако противник был своевременно обнаружен.

Чтобы отбросить ВСУ, российская армия нанесла мощный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами. В итоге украинские подразделения отошли на исходные позиции, понеся большие потери.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

corrector

Эй маладой человек, ООН еще не отреагировало на взорванный тобой и твоими хозяевами Северный поток...

MuCbE

Ты ошибаешься, тем дегенератам тоже все прекрасно понятно. Они там не за Украину топят, а за количество...

mosquito__2010

Да как бы это и так всем понятно кроме тех дегенератов кто у власти в Киеве стоит. Преступники пришедшие...

nicollaich

Засуетился украинский лидер.Чует кот, чьё сало спёр.