«Ночных снайперов» запретили на фестивале «Динотерра» в Кузбассе

Группа «Ночные снайперы» не выступит на международном научно-популярном фестивале «Динотерра» в Кемеровской области, сообщила лидер коллектива Диана Арбенина в телеграм-канале. Организаторы пересмотрели список якобы по многочисленным запросам.

«Приносим свои извинения, но мы вынуждены отказаться от сотрудничества с вами на этом фестивале. Нам настоятельно не рекомендовали проведение концерта "Ночных снайперов" на территории муниципалитета», — говорится в сообщении организаторов «Динотерры», опубликованном Арбениной.

«Классно?) Спасибо, Кузбасс! Главное понять бы, что происходит в головах тех, кто нас так нагло банит», — отметила Арбенина.

На прошлой неделе в сообществе «Динотерры» во «ВКонтакте» появилось сообщение, что «в связи с многочисленными запросами жителей региона список исполнителей будет пересмотрен». Якобы организаторы «прислушались» к мнению пользователей.

Выступления Арбениной и «Ночных снайперов» начали отменять в апреле. По данным СМИ, причиной стала позиция артистки относительно спецоперации на Украине. Сама Арбенина открыто не высказывалась о происходящем. Но недавняя песня «Не молчи» критикует военные действия.

Фестиваль «Динотерра» состоится в поселке Шестаково Чебулинского района 23-25 июня.