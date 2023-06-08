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«Ночных снайперов» запретили на фестивале «Динотерра» в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Диана Арбенина
Фото: Frolzart / CC BY-SA 4.0

Группа «Ночные снайперы» не выступит на международном научно-популярном фестивале «Динотерра» в Кемеровской области, сообщила лидер коллектива Диана Арбенина в телеграм-канале. Организаторы пересмотрели список якобы по многочисленным запросам.

«Приносим свои извинения, но мы вынуждены отказаться от сотрудничества с вами на этом фестивале. Нам настоятельно не рекомендовали проведение концерта "Ночных снайперов" на территории муниципалитета», — говорится в сообщении организаторов «Динотерры», опубликованном Арбениной.

«Классно?) Спасибо, Кузбасс! Главное понять бы, что происходит в головах тех, кто нас так нагло банит», — отметила Арбенина.

На прошлой неделе в сообществе «Динотерры» во «ВКонтакте» появилось сообщение, что «в связи с многочисленными запросами жителей региона список исполнителей будет пересмотрен». Якобы организаторы «прислушались» к мнению пользователей.

Выступления Арбениной и «Ночных снайперов» начали отменять в апреле. По данным СМИ, причиной стала позиция артистки относительно спецоперации на Украине. Сама Арбенина открыто не высказывалась о происходящем. Но недавняя песня «Не молчи» критикует военные действия.

Фестиваль «Динотерра» состоится в поселке Шестаково Чебулинского района 23-25 июня.

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Культгид #Музыка #Кузбасс
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Топ комментариев

corrector

Эй маладой человек, ООН еще не отреагировало на взорванный тобой и твоими хозяевами Северный поток...

MuCbE

Ты ошибаешься, тем дегенератам тоже все прекрасно понятно. Они там не за Украину топят, а за количество...

mosquito__2010

Да как бы это и так всем понятно кроме тех дегенератов кто у власти в Киеве стоит. Преступники пришедшие...

nicollaich

Засуетился украинский лидер.Чует кот, чьё сало спёр.