Экс-губернатор Красноярского края Усс стал сенатором

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона, сообщило Законодательное Собрание.

На сессии Заксобрания в четверг за Усса проголосовали 39 депутатов, против — четверо, один бюллетень признали недействительным.

«Мы все понимаем, что Совет Федерации Федерального Собрания РФ — это тот государственный орган, в котором Александр Викторович сможет использовать свой богатейший, разноплановый профессиональный и политический опыт на благо нашего края», — заявил председатель Заксобрания Алексей Додатко.

Против кандидатуры Усса открыто выступали депутаты Ирина Иванова из партии «Зеленых» и Александр Глисков из ЛДПР.

Усс был избран губернатором Красноярского края в 2018 году, до этого он долгое время занимал пост спикера Заксобрания Красноярского края. В апреле ушел в отставку. Он заявлял, что «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне». До этого говорил, что собирается на второй срок.