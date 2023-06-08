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Экс-губернатор Красноярского края Усс стал сенатором

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-губернатор Красноярского края, сенатор Александр Усс
Фото: © Заксобрание Красноярского края

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона, сообщило Законодательное Собрание.

На сессии Заксобрания в четверг за Усса проголосовали 39 депутатов, против — четверо, один бюллетень признали недействительным.

«Мы все понимаем, что Совет Федерации Федерального Собрания РФ — это тот государственный орган, в котором Александр Викторович сможет использовать свой богатейший, разноплановый профессиональный и политический опыт на благо нашего края», — заявил председатель Заксобрания Алексей Додатко.

Против кандидатуры Усса открыто выступали депутаты Ирина Иванова из партии «Зеленых» и Александр Глисков из ЛДПР.

Усс был избран губернатором Красноярского края в 2018 году, до этого он долгое время занимал пост спикера Заксобрания Красноярского края. В апреле ушел в отставку. Он заявлял, что «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне». До этого говорил, что собирается на второй срок.

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Политика #Местная власть #Красноярск
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