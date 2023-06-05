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Татьяна Буланова вышла замуж за 35‑летнего бизнесмена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Татьяны Булановой

Свадьба певицы Татьяны Булановой прошла 2 июня, мужем стал бывший теннисист и в настоящем бизнесмен Валерий Руднев.

Свадьба прошла в Санкт-Петербурге во Дворце бракосочетания на Английской набережной. Невеста была в пышном платье с тиарой на голове, а жених в темно-голубом костюме.

Буланова старше своего избранника почти на 20 лет. Певице 54 года, а ее супругу 35 лет. Для знаменитости это третий официальный брак.

Татьяна Буланова стала популярна в 1990-х годах, ее главные хиты — «Ясный мой свет», «Не плач», «Мой ненаглядный».

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