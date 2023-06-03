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Депутат на Алтае отправится в колонию за изнасилование племянницы

Источник:
Sibnet.ru
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Наручники, преступник, криминал
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутат Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай отправится в колонию строгого режима на 8,6 лет за изнасилование 14-летней племянницы жены, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в конце 2019 года на территории Алтайского края, в Барнауле, депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении. Кроме того, он совершал в отношении нее развратные действия.

Уголовное дело возбуждали по статьям п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

Следствие началось в ноябре 2021 года. Во время следствия от дачи показаний он отказался.

Суд признал депутата виновным и приговорил к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его также на пять лет лишили права занимать определенные должности сроком и на два года ограничили ему свободу.

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ЧП #Алтайский край #Республика Алтай
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