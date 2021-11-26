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Депутата Алтая заподозрили в изнасиловании племянницы жены

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело против депутата Госсобрания соседней Республики Алтай по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает краевой СК.

По данным следствия, инцидент произошел два года назад – в конце 2019 года на территории Алтайского края в Барнауле. Тогда подозреваемый якобы изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении.

В отношении 47-летнего депутата возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей).

По ходатайству следователя СК в отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, отмечается в сообщении.


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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru