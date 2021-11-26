Депутата Алтая заподозрили в изнасиловании племянницы жены

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело против депутата Госсобрания соседней Республики Алтай по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает краевой СК.

По данным следствия, инцидент произошел два года назад – в конце 2019 года на территории Алтайского края в Барнауле. Тогда подозреваемый якобы изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении.

В отношении 47-летнего депутата возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей).

По ходатайству следователя СК в отношении депутата избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, отмечается в сообщении.



