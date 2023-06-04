Организм будет сигнализировать о нехватке воды с помощью отеков, судорог, голода и других симптомов, сказала эндокринолог Зухра Павлова.

«Когда воды достаточно, организм чувствует себя хорошо. А если воды маловато, то начинаются проблемы. И сухость во рту – лишь первый признак того, что вам недостаточно воды», — написала в телеграм-канале Павлова.

По ее словам, при дефиците воды начнутся временные отеки. Так организм запасает те небольшие миллилитры, которые в нег поступили. Если воды достаточно, то отеки даже летом не грозят.

Также могут возникать ночные и дневные икроножные судороги. Вода необходима для хорошей проводимости нервных импульсов в мышцах. Если ее мало, импульсы «сбоят», вызывая непроизвольные судороги.

При нормальном потреблении воды слизистые всегда хорошо увлажнены. Если не хватает воды, возникает ощущение сухости. Причем не только в глазах, но в носу, горле и интимных местах.

Без воды начнет мучать голод. Жажда часто скрывается за ложным голодом. Чтобы такого не было достаточно пить 30 миллилитров на килограмм веса.