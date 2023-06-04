Организм будет сигнализировать о нехватке воды с помощью
отеков, судорог, голода и других симптомов, сказала эндокринолог Зухра Павлова.
«Когда воды достаточно, организм чувствует себя хорошо. А если воды маловато, то начинаются проблемы. И сухость во рту – лишь первый признак того, что вам недостаточно воды», — написала в телеграм-канале Павлова.
По ее словам, при дефиците воды начнутся временные отеки. Так
организм запасает те небольшие миллилитры, которые в нег поступили. Если воды достаточно, то отеки даже летом не
грозят.
Также могут возникать
ночные и дневные икроножные судороги. Вода необходима для хорошей проводимости
нервных импульсов в мышцах. Если ее мало, импульсы «сбоят», вызывая
непроизвольные судороги.
При нормальном потреблении воды слизистые всегда хорошо
увлажнены. Если не хватает воды, возникает ощущение сухости. Причем не только в
глазах, но в носу, горле и интимных местах.
Без воды начнет мучать голод. Жажда часто скрывается за
ложным голодом. Чтобы такого не было достаточно пить 30 миллилитров на килограмм веса.