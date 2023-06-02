Матвиенко удивилась отсутствию «автомата» у Lada Vesta

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осмотрела Lada Vesta NG, похвалила дизайн автомобиля и удивилась отсутствию автоматической коробки передач.

Вице-президент АвтоВАЗа Евгений Шмелев презентовал Lada Vesta NG Матвиенко во время ее визита в Самару. Видео с мероприятия опубликовало РИА Новости.

Матвиенко назвала Lada Vesta NG красивой машиной и захотела посидеть в салоне. Там она указала на механическую коробку передач, отметив что «чего-то не хватает».

«Не хватает автоматической коробки, потому что она была "ниссановская". Но сейчас мы уже проводим работы на своем двигателе, который 1,8 литра, мощнейший. Мы с китайскими партнерами агрегатируем двигатель с автоматической коробкой со следующего года», — объяснил ей Шмелев.

Lada Vesta NG — новый вариант модели. У нее изменились фары, фонари, решетка радиатора, были улучшены системы безопасности. Автомобиль будет стоить от 1,24 миллиона до 1,67 миллиона рублей.