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Матвиенко удивилась отсутствию «автомата» у Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осмотрела Lada Vesta NG, похвалила дизайн автомобиля и удивилась отсутствию автоматической коробки передач.

Вице-президент АвтоВАЗа Евгений Шмелев презентовал Lada Vesta NG Матвиенко во время ее визита в Самару. Видео с мероприятия опубликовало РИА Новости.

Матвиенко назвала Lada Vesta NG красивой машиной и захотела посидеть в салоне. Там она указала на механическую коробку передач, отметив что «чего-то не хватает».

«Не хватает автоматической коробки, потому что она была "ниссановская". Но сейчас мы уже проводим работы на своем двигателе, который 1,8 литра, мощнейший. Мы с китайскими партнерами агрегатируем двигатель с автоматической коробкой со следующего года», — объяснил ей Шмелев.

Lada Vesta NG — новый вариант модели. У нее изменились фары, фонари, решетка радиатора, были улучшены системы безопасности. Автомобиль будет стоить от 1,24 миллиона до 1,67 миллиона рублей.

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STRYKER9800

Дорогой дедушка мороз! Пришли нам уже нового президента, этого забери себе в .....

d6w58vnowu

планета крутится, а концерты заканчиваются…

BadBoy91

паказательное харакири на камеру...ждём

Uynachalnica

Пусть дела уже передает самому главному!