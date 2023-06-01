Разработчики показали работу над игрой «Смута». ВИДЕО

Новосибирская студия Cyberia Nova — разработчик отечественной игры «Смута» показали видео о том, как вместе с историками прорабатывают достоверность, сообщается в группе игры во «ВКонтакте».

В группе появился первый выпуск «Дневников разработчиков», посвященный теме исторической достоверности и работе исторических же консультантов.

Разработчики показали, как тщательно прорабатывают архитектуру, климат, оружие и одежду смутного времени, о котором многие имеют только поверхностные данные.

«Всегда есть определенная грань между исторической правдой и зрелищностью. Если взять художественные фильмы и картины. Автор старается рассказать интересную историю и дать представления том времени и эпохе», — сказал креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских.

Новосибирская студия Cyberia Nova получит от государства 260 миллионов рублей на создание игры о Смутном времени. Главный герой игры боярин Юрий Милославский, примет личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, и в Битве за Москву, и в других, не менее важных, исторических событиях Смутного времени.