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Депутат Толстой покаялся за учебу дочери в США

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Госдумы Петр Толстой
Фото: Совет Федерации / CC BY 4.0

Депутат Госдумы Петр Толстой извинился за то, что отправлял дочь Александру на стажировку в США, а сам он получал образование во Франции.

«Это ужасное мое прегрешение, я понял, что это моя глобальная вина, потому что с тех пор дочка выросла, закончила университет, пошла на работу, а мне все говорят: "У тебя дочка в Америке, ты сволочь! Мордатые эти депутаты, они все продали"», — сказал Толстой в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

Там же он депутат оправдывался за то, что учился за границей. «Я сам когда учился во Франции, получил там второе высшее образование и за это тоже прошу прощения. Если это криминал — это ужасно», — добавил политик.

Петр Толстой — представитель дворянского рода Толстых, среди его прапрадедов писатель Лев Толстой и купец Савва Мамонтов. Работал на телевидении с 1996 года, в том числе вел программу «Воскресное время» на Первом канале. С 2016 года депутат Государственной Думы.

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