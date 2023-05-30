Два Алтая разделят шефство над районом ЛНР

Власти Республики Алтай и Славяносербского района ЛНР договорились о сотрудничестве, сообщил пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.

Запланирован обмен опытом, республика окажет содействие в восстановлении объектов инфраструктуры. Также в планах – поддержка культурных связей, реализация продукции, произведенной в Горном Алтае, социальная помощь.

Уже в этом году в Республике Алтай на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Кедровый» в Чойском районе отдохнут 750 детей из Славяносербского района.

Горный Алтай будет помогать району совместно с соседним Алтайским краем, который взял шефство над этой территорией еще летом прошлого года. Край неоднократно доставлял в район гуманитарную помощь, спецтехнику.

«Алтайкрайэнерго» помогал с восстановлением объектов энергетики Славяносербского района, пострадавших в результате боевых действий. Дети с этих территорий приезжали в алтайские санатории на отдых, а к осени для них передавали наборы для школы и сладкие подарки.