Опасный дефицит осадков зафиксирован в Западной Сибири

Новосибирская, Омская и Кемеровская области почти не получили осадков в апреле и мае, а это может испортить урожай, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть регионы, где за апрель и май выпало очень мало осадков. Пока что о засухе речи не идет, но настороженность это вызывает. Дефицит наблюдается в Омской, Новосибирской, Кемеровской», — сообщил ТАСС метеоролог.

В Новосибирской области, например, выпало всего лишь 23% месячной нормы осадков в апреле и 9% в мае, в Кемеровской области — 56% от нормы в апреле и 14% в мае.

«Если за вторую половину мая и начало июня выпадет достаточное количество осадков, то ситуация с засухой и соответственно урожаем будет стабильной, но пока что вот такие данные», — сказал он.