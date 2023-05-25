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Опасный дефицит осадков зафиксирован в Западной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Солнце
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская, Омская и Кемеровская области почти не получили осадков в апреле и мае, а это может испортить урожай, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть регионы, где за апрель и май выпало очень мало осадков. Пока что о засухе речи не идет, но настороженность это вызывает. Дефицит наблюдается в Омской, Новосибирской, Кемеровской», — сообщил ТАСС метеоролог.

В Новосибирской области, например, выпало всего лишь 23% месячной нормы осадков в апреле и 9% в мае, в Кемеровской области — 56% от нормы в апреле и 14% в мае.

«Если за вторую половину мая и начало июня выпадет достаточное количество осадков, то ситуация с засухой и соответственно урожаем будет стабильной, но пока что вот такие данные», — сказал он.

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