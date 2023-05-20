Представлена новая теория происхождения человека

Международная команда генетиков представила исследование, которое предлагает новое понимание истории происхождения и эволюции человека в Африке.

В настоящее время у науки нет общего понимания, когда, где и как появился Homo sapiens — человек разумный. Существует много неопределенностей в данном вопросе и конкурирующих между собой теорий.

В новом исследовании международная группа ученых изучила геномные данные людей со всего африканского континента. Собранные результаты указывают на то, что первые представители Homo sapiens появились в Африке.

Однако какой-то одной конкретной колыбели цивилизации у человека не было — на протяжении сотен тысяч лет наши предки мигрировали из одного региона в другой, постепенно смешиваясь друг с другом.

Вывод противоречит самым популярным теориям о происхождении человека, которые предполагают, что в Африке существовала единая центральная популяция Homo sapiens, от которой потом разошлись другие популяции.