НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Представлена новая теория происхождения человека

Источник:
Phys.org
364 6

Международная команда генетиков представила исследование, которое предлагает новое понимание истории происхождения и эволюции человека в Африке.

В настоящее время у науки нет общего понимания, когда, где и как появился Homo sapiens — человек разумный. Существует много неопределенностей в данном вопросе и конкурирующих между собой теорий.

В новом исследовании международная группа ученых изучила геномные данные людей со всего африканского континента. Собранные результаты указывают на то, что первые представители Homo sapiens появились в Африке.

Однако какой-то одной конкретной колыбели цивилизации у человека не было — на протяжении сотен тысяч лет наши предки мигрировали из одного региона в другой, постепенно смешиваясь друг с другом.

Вывод противоречит самым популярным теориям о происхождении человека, которые предполагают, что в Африке существовала единая центральная популяция Homo sapiens, от которой потом разошлись другие популяции.

Еще по теме
Первый поцелуй в истории вызвал вирусную эпидемию
Загадочные инфразвуковые сигналы прозвучали над Землей
Расшифрован геном байкальской нерпы
Работа по сменам негативно повлияла на женское здоровье
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
Кремль ответил на письмо сибирских ученых об обвинениях в госизменах
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
СМИ рассказали, как Зеленский оскорбил Папу Римского
Обсуждение (6)
Картина дня
Визит Зеленского на саммит G7 посчитали «ловушкой»
Путин назвал противников России недоумками
Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию
Первый поцелуй в истории вызвал вирусную эпидемию
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

andrei703333

в 100 раз меньше чем миллиардная установка пэтриот

nicollaich

Это которая независимая и непредвзятая организация?

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

kygear

Тётя документально застраховалась от западных санкций.