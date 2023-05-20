Боец пришел в алтайскую школу поблагодарить детей

Мобилизованный из Республики Алтай в отпуске пришел в школу, чтоб поблагодарить детей, отправивших ему именные письма на фронт, сообщило региональное отделение Народного фронта.

«История началась с того, что к нам обратилась семья девочки, пожелавшая отправить на передовую именную посылку. К ним присоединились дети из класса и написали письма. А когда бойца попросили записать ответное видео, он сказал, что хочет лично встретиться с ними», – говорится в сообщении.

Одна из школьниц написала бойцу картину-миниатюру на холсте. Боец признался, что привез ее с собой. Еще несколько ребят отправили письма с рисунками и теплыми пожеланиями.

«Когда прочитаешь письмо, написанное именно тебе, на душе становится легче, и дополнительная мотивация появляется», – сказал Олег детям.

Он подарил ребятам мягкие игрушки, ответил на их вопросы, поблагодарил за внимание и неравнодушие, а школьники спели ему несколько песен.

Народный фронт напомнил, что гимназия №3, в которой побывал военнослужащий, ранее стала самым активным участником проекта «Народный фронт. Все для победы!» во время марафона ко Дню защитника Отечества.

Для дооснащения бойцов из Республики Алтай они передали 222 тысячи рублей. На собранные средства было закуплено оборудование, в том числе коллиматоры и тепловизор.