Как законно увеличить площадь квартиры

Площадь квартиры можно увеличить на законных основаниях, рассказала юрист Елена Кудерко. Например, можно присоединить к ней нежилые «квадраты».

Один из самых распространенных способов — присоединение балкона. Обычно это дает возможность добавить от 3 до 8 квадратных метров к площади квартиры в зависимости от типового проекта дома, уточнила специалист.

Кладовка также может увеличить жилую или полезную площадь в зависимости от места ее расположения. Данное помещение обычно не имеет капитальных перегородок, так что этот метод — один из самых простых.

Еще один способ — увеличить коридор за счет части лестничной клетки. Однако здесь нужно получить согласие всех соседей. Таким же образом присоединяется чердачное или подвальное помещение.

Перенос внутренних перегородок также может добавить несколько квадратных метров полезной площади за счет уменьшения толщины стен и объединения комнат.

При этом для реконструкции требуется получение официальное разрешения, а после перепланировки квартиру должен осмотреть кадастровый инженер, напомнила юрист.